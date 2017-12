Ivair, o príncipe, garimpa talentos O ex-ídolo Ivair, o príncipe do futebol brasileiro nos tempos do reinado de Pelé, está à procura de um craque. Com a experiência de quem foi um dos melhores atacantes na décadas dos anos 60 e 70, Ivair passa quase todos os dias da semana garimpando entre os meninos da várzea ou da periferia algum talento para ser lapidado. Leia mais no Estadão