Ivan Klasnic, do Werder Bremen, fará transplante de rim O atacante croata Ivan Klasnic, do Werder Bremen, fará um transplante de rim nos próximos dias. O problema foi descoberto quando o jogador de 26 anos já estava internado para passar por uma operação no apêndice, num hospital na cidade de Zagreb (CRO). Segundo o advogado do atleta, Klaus-Peter Horndasch, os médicos que estão cuidando do atacante já conseguiram achar um rim compatível para realizar a cirurgia. De acordo com os especialistas, ele não passará por sessões de diálise. "Os médicos acreditavam que poderiam impedir a insuficiência do rim, mas infelizmente foi constatado que é necessário a realização de um transplante", disse Horndasch. "Ele está muito feliz e agradecido com o apoio dos fãs e dará mais informações quando a sua saúde for melhorando ao longo do tempo", acrescentou. Após a operação ser realizada, Klasnic, que defendeu a seleção croata na Copa do Mundo da Alemanha, voltará a treinar com os demais jogadores do Werder Bremen em 12 dias. Ele, no entanto, só deverá a jogar novamente em oito semanas. "Esperamos que a cirurgia possa ser realizada sem problemas e que Ivan volte logo", comentou o treinador do time alemão, Thomas Schaaf. O Werder Bremen lidera o Campeonato Alemão com 36 pontos. Na próxima rodada do Nacional, que está parado por mais de um mês por causa do rigoroso inverno no país, o time dos brasileiros Diego (ex-Santos) e Naldo (ex-Juventude) recebe o Hannover, no sábado, no Weserstadion.