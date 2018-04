Ivete Sangalo e Daniela Mercury prestigiam o Vitória

A festa que marcou a despedida do Vitória da Série B do Campeonato Brasileiro em casa surpreendeu os torcedores do rubro-negro de Salvador (BA) na tarde deste sábado. Atendendo ao chamado do presidente do clube, Jorge Sampaio, as cantoras Ivete Sangalo e Daniela Mercury compareceram ao Barradão, antes do início da partida do time baiano contra o Remo - que já havia sido rebaixado para a Série C -, para comemorar o acesso do Vitória à Série A do campeonato em 2008, conseguido na terça-feira, depois do triunfo por 4 a 1 sobre o CRB. Veja também: Ipatinga adia título e Santa Cruz é rebaixado na Série B As divas da axé music chegaram ao estádio de helicóptero, vestidas com as cores do time, e deram um show à parte. Ivete, torcedora fanática do rubro-negro, chegou primeiro. Ajoelhou-se no gramado do Barradão, enquanto os torcedores cantavam o refrão de Sorte Grande (Poeira). Depois, cantou para os cerca de 35 mil torcedores presentes e, dali, seguiu para o aeroporto, de onde embarcaria para São Paulo, onde faria um show. Daniela chegou pouco depois, também se apresentou para o público e foi bastante aplaudida. O jogo em si foi sonolento. Em ritmo de treino, Vitória e Remo empataram em 1 a 1, gols de Sorato, aos 24 minutos, para o time da casa, e Cicinho, aos 34, para os visitantes, ambos no primeiro tempo. Para a torcida, porém, a festa não parou. Com as 40 mil bandeirinhas distribuídas pela diretoria do Vitória e cervejas a R$ 1 nos bares do Barradão, os torcedores cantaram durante quase todo o jogo. Ao fim da partida, um trio elétrico, puxado por bandas locais, comandou a continuação da festa rubro-negra. No próximo sábado, o Vitória faz sua despedida da Série B, no Distrito Federal, contra o Gama.