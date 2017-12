Ivica Olic está liberado na Croácia e pegará o Brasil O atacante Ivica Olic está recuperado de lesão na coxa direita e foi confirmado pelos médicos da Croácia para enfrentar o Brasil, na terça-feira, no dia 13/6. ?Ele está em 80% de condições", disse o técnico Zlato Kranjcar. ?Ele participou do treino deste sábado e das cobranças de pênaltis. Foi bem?, avaliou o treinador. Olic havia se machucado num jogo-treino no domingo passado contra uma equipe de profissionais do país, que terminou com vitória por 5 a 0. O atacante do CSKA de Moscou faz dupla de área com Dado Prso.