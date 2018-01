Ivo exige raça do Paysandu contra Criciúma O treinador Ivo Wortmann perdeu a paciência nesta quarta-feira durante treino do Paysandu. Ele exigiu uma vitória nesta quinta-feira à noite contra o Criciúma, no Mangueirão, e também cobrou vitórias fora de casa no Campeonato Brasileiro. Faltam ainda nove jogos para o time, que com 39 pontos frequenta a zona de rebaixamento. "Eu não aceito um time sem garra, bisonho dentro de campo, como o que vi contra o Flamengo, no Maracanã", disse Ivo, numa reunião com os jogadores que durou mais de duas horas. Ele afirmou não entender porque um grupo com potencial para derrotar qualquer adversário em seus domínios se comporta de maneira diferente da que joga em Belém. ?Eu dirijo um time grande e quero vê-lo jogando como um time grande." Fora de casa, em 19 partidas, o Paysandu perdeu 12, ganhou duas e empatou cinco. Para a partida desta quinta-feira, o treinador terá a volta de dois titulares, o zagueiro Jorginho e o meia Magnum. No ataque, Jobson formará a dupla com Zé Augusto. O lateral-direito Lecheva confirmou sua presença na partida.