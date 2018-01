Ivo exige vitória do Paysandu em Fortaleza O treinador Ivo Wortmann, do Paysandu, exigiu de seus jogadores uma vitória contra o Fortaleza no jogo deste domingo à tarde no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense. ?Para mim, esse jogo vale seis pontos e não três, por isso não quero outro resultado que não seja a nossa vitória." Ivo reconhece que o Fortaleza será uma ?pedreira" para o time paraense, sobretudo porque jogará sob o calor de sua torcida. ?Gosto de jogos em estádios onde os torcedores ficam perto do gramado, porque faz os jogadores ficarem atentos à partida." A ausência do lateral Rodrigo, contundido, e do volante Vanderson, punido com três cartões amarelos, não abala a confiança do treinador num bom resultado. Bruno, que será o substituto de Vanderson, disse estar empenhado em segurar a chance de aparecer entre os titulares. O atacante Robson, passada a boataria sobre sua ida para o Palmeiras, acredita que o Paysandu começará sua reação para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento.