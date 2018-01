Ivo Wortmann é o novo técnico do Flu O técnico Ivo Wortmann, de 56 anos, passou no processo seletivo do Fluminense, no qual vários candidatos ao cargo foram entrevistados, e será o comandante da equipe em 2006. Natural de Quaraí, no interior do Rio Grande do Sul, ele será apresentado nesta terça-feira, às 11 horas, no salão nobre das Laranjeiras. Por meio do site oficial do Fluminense, o ex-treinador do Dínamo de Moscou, da Rússia, disse ter ficado impressionado com ?a estrutura e o profissionalismo encontrado no clube?. ?Achei muito interessante a maneira como a diretoria conduziu a negociação. Foi realmente o procedimento de uma grande empresa?, declarou Wortmann, que já trabalhou no Cruzeiro, Coritiba, Internacional, Botafogo, Juventude, Paysandu, Goiás, entre outros times. Ele afirmou que, por estar num grande clube, somente os títulos lhe trarão reconhecimento. ?Toda esta estrutura do Fluminense pesou na minha decisão?. O treinador está otimista com a montagem do time para a próxima temporada. ?Estou acompanhando de perto e sei da qualidade dos jogadores que estão sendo sondados. O ideal é poder mesclar experiência e juventude para que a gente forme um grupo competitivo em 2006?. Wortmann iniciou sua carreira como treinador em 1980, nas categorias de base do Grêmio, clube em que também se lançou como jogador em 1970. ?Espero ser muito feliz aqui. Prometo muito trabalho e dedicação diária. É um prazer comandar um clube com a história do Fluminense?. Seleção ? Como meia do América do Rio, Ivo chegou à seleção brasileira em 1975, ano em que disputou a Copa América. Pelo clube carioca, conquistou a Taça Guanabara em 1974 e jogou ao lado da última geração de craques do time, formada por Orlando, Alex, Flecha e Bráulio, entre outros. Depois, de 1977 a 1979, Ivo atuou no Palmeiras.