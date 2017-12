Ivo Wortmann: novo técnico do Inter A nova diretoria do Internacional, recém-eleita, anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do técnico Ivo Wortmann (ex-Coritiba) para comandar a equipe em 2002. Gaúcho de nascimento e criação, Wortmann ainda não havia treinado uma equipe do Estado. Sua missão será quebrar um jejum colorado de quatro anos sem qualquer título. O último campeonato gaúcho conquistado foi em 1997, e o último título nacional, em 1992, na Copa do Brasil. Primeiro presidente eleito pelo voto direto dos sócios do Inter, Fernando Carvalho prometeu reforçar o elenco do clube com dez novos jogadores - praticamente um time completo. Ele venceu o candidato da situação, Felipe Silveira, por 3.127 votos contra 1.027. Os jogadores Evair e Fabinho, do Coritiba, fazem parte da lista de nomes sugerida por Wortmann para as contratações. "Queremos um profissional com o perfil do desafio, que queira entrar para a história do clube", disse o novo técnico.