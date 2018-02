Ivo Wortmann promete grupo aguerrido no Juventude O técnico do Juventude, Ivo Wortmann, afirmou nesta quarta-feira que os torcedores podem esperar uma equipe "rápida e aguerrida" em 2007. "Vamos apresentar um futebol moderno e dinâmico", afirmou o treinador, que se reuniu com dirigentes em seu primeiro dia de trabalho depois das férias e participa nesta quinta-feira da reapresentação do grupo, marcada para o período da tarde. Embora já tenha anunciado vários reforços, como o atacante Alex Alves, que fez o gol que evitou o rebaixamento da Portuguesa para a Série C, e o meia Juliano, o volante Radamés e o lateral Ulisses, todos jovens revelações do Fluminense que já trabalharam com Ivo no time carioca, o grupo "ainda não está fechado", nas palavras do vice-presidente de futebol, Carlos Maitelli. Para reforçar o time, a diretoria profissionalizou 16 jogadores da equipe de juniores, indicados para participar da pré-temporada, que começa com exames médicos e físicos e segue até a estréia no Campeonato Gaúcho, no dia 21, fora de casa, contra o Veranópolis. Na Copa do Brasil, o adversário da primeira fase será a Ferroviária - a primeira partida acontecerá no dia 21 de fevereiro, em Araraquara.