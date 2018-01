Ivo Wortmann tem dúvida no Juventude Para derrotar o Botafogo neste sábado, às 18h10, no Rio, e assumir a liderança do Brasileirão, o técnico Ivo Wortmann resolveu adotar a tática do mistério no Juventude. Único invicto do campeonato até agora, o time gaúcho está com 14 pontos, um a menos do que o rival carioca, que está em primeiro lugar. A principal arma de Ivo Wortmann para surpreender o Botafogo é o volante Lauro, que tem entrado no time no decorrer dos jogos e está em boa fase. Por isso mesmo, ele pode ser titular neste sábado. Se Lauro for escalado, um dos atacantes - Zé Carlos e Enílton - deve ir para o banco de reservas. E o meia William seria deslocado para o ataque. O Juventude também ganhou um problema no treino de quinta-feira. O ala-esquerda Zé Rodolpho sofreu uma pequena fratura no nariz. Mas ele diz que jogará com uma proteção no local. Caso seja vetado pelos médicos, a opção de Ivo Wortmann para a posição é Jaílson.