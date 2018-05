Já classificado, Atlético-MG busca terminar na liderança na Libertadores

BELO HORIZONTE - Já classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Atlético-MG entra em campo nesta quinta-feira, pela última rodada do Grupo 4, para terminar na liderança da chave. Para isso, basta um empate contra o Zamora, a partir das 17h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

O Atlético-MG entra na última rodada como líder do Grupo 4, com nove pontos. Tem dois a mais do que o próprio Zamora, que aparece em segundo lugar e precisa da vitória para garantir a classificação sem depender do resultado de Nacional x Independiente Santa Fé - ambos estão com cinco pontos.

Apesar de precisar só de um empate para avançar em primeiro lugar no grupo, o Atlético-MG sabe da importância de vencer o time venezuelano nesta quinta-feira e, assim, ficar melhor colocado na classificação geral da Libertadores, o que dá vantagem na disputa do mata-mata.

Mas, para encarar o Zamora, o Atlético-MG não poderá contar com seu principal jogador: Ronaldinho Gaúcho. Com lesão no pé direito, ele já não enfrentou o Cruzeiro no domingo passado, no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, e voltará a ser desfalque nesta quinta-feira.

Além disso, o time mineiro ganhou um problema de última hora, já que o goleiro Victor não conseguiu se recuperar das dores no joelho direito e acabou sendo vetado pelos médicos. Assim, o responsável por defender o gol atleticano na partida desta quinta-feira será Giovanni.

Outra ausência é do meia argentino Dátolo, que tem jogado improvisado na lateral esquerda e está contundido - assim, o garoto Alex, saído das categorias de base, vai entrar. Em compensação, o técnico Paulo Autuori terá o retorno do atacante Fernandinho, recuperado de lesão.