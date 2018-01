Já de olho no São Caetano, Muricy pede respeito ao time O técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, já começou a fazer a cabeça dos seus jogadores para a fase semifinal do Campeonato Paulista. Tão logo acabou a partida contra o Grêmio Barueri, neste domingo - goleada por 5 a 0, em Sorocaba -, o comandante da equipe do Morumbi deu declarações de que exigirá respeito ao São Caetano, o adversário na etapa decisiva da competição. "Serão dois jogos com forte apelo emocional. Conhecemos bem como joga o São Caetano e sabemos que não teremos facilidade", disse Muricy, lembrando que a única derrota do São Paulo neste Paulistão foi justamente para o time do ABC, há pouco mais de duas semanas. Além de ser o único a bater o clube do Morumbi neste Estadual, o São Caetano foi o responsável também por uma eliminação traumática no passado. No Paulistão de 2004, o São Paulo teve a melhor campanha da primeira fase e chegou invicto para enfrentar o time do ABC, dirigido por Muricy Ramalho, pelas quartas-de-final, no Morumbi. O resultado foi 2 a 0 para o São Caetano, que seguiu em frente e conquistou o título daquele ano. Com o regulamento debaixo do braço, o técnico são-paulino obteve sucesso na tentativa de limpar a lista de jogadores pendurados com dois cartões amarelos no grupo. O goleiro Rogério Ceni, o volante Josué e os meias Souza e Richarlysson receberam o terceiro contra o Grêmio Barueri e cumprirão suspensão na partida contra o Marília, nesta quarta, em Mogi Mirim, na última rodada da fase de classificação.