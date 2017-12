Já em clube chinês, Gil promete torcida pelo Corinthians

Já até apresentado como reforço do Shandong Luneng, da China, o zagueiro Gil utilizou as redes sociais para se despedir dos torcedores do Corinthians. O jogador publicou uma montagem de fotos da sua passagem pelo clube paulista com uma mensagem em que exaltou as conquistas que teve no time, além de garantir que continuará torcendo para o Corinthians mesmo atuando fora do País.

"Foram 184 jogos, 3 títulos, 7 gols, muitas histórias pra contar e 3 anos de grande satisfação em vestir essa camisa. Obrigado por tudo, Corinthians! Da primeira pessoa que conheci, na primeira vez que pisei no clube, a última que me despedi quando saí. Agradeço a todos por tudo que foi vivido, sempre intensamente, com muito trabalho e dedicação. Mesmo que longe, minha torcida continuará", escreveu Gil em seu perfil na rede social de compartilhamento de fotos Instagram.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gil, de 28 anos, chegou a viajar aos Estados Unidos com o elenco do Corinthians, onde o time dirigido por Tite disputou três jogos da sua pré-temporada. Mas o zagueiro não participou de nenhum desses compromissos, pois acabou acertando a sua transferência para o Shandong Luneng.

O clube chinês é dirigido por Mano Menezes, que também comandou o zagueiro no Corinthians, e desembolsou 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 44 milhões) para contratar Gil. Assim, encerrou a sua passagem de sucesso pelo clube, iniciada em 2013, e que incluiu as conquistas de um título do Campeonato Paulista, um da Recopa Sul-Americana e um do Campeonato Brasileiro. Além disso, o zagueiro passou a ser convocado para defender a seleção brasileira.