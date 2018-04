'Já estou no clima da Libertadores', diz Ricardo Gomes Contratado no meio do ano passado para substituir Muricy Ramalho, o técnico Ricardo Gomes disputará a sua primeira Libertadores no comando do São Paulo, mas já demonstrou estar preparado. Ele declarou ter conhecimento da relação dos torcedores são-paulinos com a competição e acredita que "há um sentimento especial em função da história do clube".