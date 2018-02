Já garantida, Ucrânia só empata Classificada antecipadamente para a Copa do Mundo, a Ucrânia relaxou e apenas empatou com a modesta Albânia por 2 a 2, neste sábado, em Kiev. Schevchenko e Rotan marcaram para os ucranianos, e Bodgani fez os gols albaneses. A Ucrânia termina as Eliminatórias como líder isolada do Grupo 2, com 25 pontos. A Albânia vem em quinto, com 13.