Henrique elogia companheiros do Flu e mira títulos

O novo reforço do Fluminense enfrentou uma maratona nos últimos dias. Henrique deixou Nápoles na última sexta-feira, desembarcando no Rio no dia seguinte. Depois, na segunda, realizou exames médicos e assinou contrato com o novo clube. Já na terça-feira, embarcou para os Estados Unidos.

Henrique foi recepcionado por Fred na sua chegada e elogiou o centroavante, com quem estreitou a relação durante a Copa do Mundo de 2014. "Fred é uma pessoa excelente. Fora de campo é um cara excepcional, de grupo. Dentro de campo nem precisa falar, todo mundo já sabe. É um jogador que faz a diferença. Convivi com ele um tempo na Seleção, é do bem, brincalhão, para cima", comentou.

Além disso, Henrique vai reencontrar vários dos companheiros na conquista do título do Campeonato Paulista de 2008 pelo Palmeiras, casos de Diego Cavalieri, Pierre e Diego Souza. "Eu tive uma conversa por telefone com o Diego, que me falou super bem de todas as partes do clube. Torcida, comissão técnica e diretoria. Isso só me deixou mais ansioso e empolgado para vir", disse.