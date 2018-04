Já rebaixado, Criciúma testa garotos contra Corinthians

Sem nada a disputar nesta 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, o já rebaixado Criciúma fez um treino descontraído nesta sexta-feira, véspera da partida contra o Corinthians, que será neste sábado, às 16h30, no estádio Itaquerão, em São Paulo.

Antes de embarcar para a capital paulista, o time comandado pelo interino Luizinho Vieira colocou para disputar o rachão no Centro de Treinamento até o massoterapeuta. A única motivação do time é testar os jogadores da base, que disputarão a Série B em 2015. O técnico comanda o time neste último jogo do Brasileirão e volta à equipe júnior para disputar o Campeonato Brasileiro Sub-20.

"Foi boa a antecipação do jogo contra o Corinthians para sábado porque vamos ter folga na segunda rodada e ganhamos tempo para recuperar jogadores e refazer a equipe para o jogo contra o Bahia (no Sub-20)", disse.