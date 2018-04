Já rebaixados, Vampeta e Felipe querem evitar novo vexame

Vampeta e Felipe não gostam nem de lembrar da sensação do rebaixamento. Os dois são os jogadores corintianos mais sofridos, os mais angustiados em relação à partida de domingo contra o Grêmio. Veja também: Nelsinho apela para o mistério quanto ao time do Corinthians "Deus me livre passar de novo pela vergonha de cair com um time. Ainda mais sendo o Corinthians. O que eu sofri com o Vitória foi uma coisa triste, doída demais", disse Felipe. Ele era o goleiro do Vitória quando o time foi rebaixado da Série B para a Série C, em 2005. Na última queda, teve um grave problema com o então presidente do Vitória, Paulo Carneiro. O dirigente o xingou de "negro safado, vendido". E acabou sendo processado por racismo. "Tudo o que ficou daquela experiência foi a certeza de que, se o grupo não estiver unido, cai mesmo. Quando eu vi jogador xingando jogador, virando a cara, formando panela, vi que o caminho era mesmo o do rebaixamento. É justamente o contrário do que está acontecendo agora no Corinthians. E me dá força para acreditar que o time não vai cair. Não pode", aposta Felipe. Vampeta viveu o rebaixamento no Brasiliense em 2005 por outro motivo. "Nós caímos porque o ex-senador Luís Estevão gastou muito dinheiro para formar aquele time, com Oséas, Marcelinho Carioca, eu e muitos outros jogadores rodados. Só que aconteceu o seguinte: eu joguei a grande maioria das partidas. O resto, não. Não entrou em campo nem um terço dos jogos. E o pior que eu, que lutei tanto, fiquei marcado. Os outros, ninguém lembra. Só comigo acontece essas coisas." Vampeta não gosta de falar sobre tristezas, mas o rebaixamento lhe incomodou demais. "Você fica vendo a dor da torcida, dos dirigentes, da sua família. A tristeza é mil vezes pior do que perder um título. Cair, ser rebaixado, isso é sinal de decadência, de fracasso." Vampeta renega o rebaixamento do Vitória em 2004. "Eu atuei apenas em quatro partidas e querem me deixar essa marca, essa mancha, eu não aceito. Se o time fosse campeão, eu também estaria no pôster? Lógico que não." O experiente volante corintiano está fazendo o máximo para o time não cair. Mesmo não sendo titular de Nelsinho, ele não reclama nem cria caso. "Pelo contrário. A hora de união é agora", disse Vampeta. "Tenho conversado com os meninos. Falta apenas um jogo. Temos de dar tudo para não se arrepender pelo resto da vida. E será isso que vamos fazer contra o Grêmio." Finazzi caiu com o Fortaleza em 2003. Mas ele detesta falar sobre o assunto. Não adianta nem perguntar para o jogador, que, suspenso, é o principal desfalque do Corinthians.