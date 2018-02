Já sem Canindé, Paulista enfrenta Avaí A saída do meia Canindé do Paulista está mesmo definida. Seu contrato termina no próximo dia 30 e ele sequer foi relacionado para o jogo desta sexta-feira, às 20h30, contra o Avaí-SC, em Florianópolis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Vágner Mancini já não conta com o jogador e resolveu manter Fábio Mello, que substituiu Canindé no último jogo porque ele estava suspenso. Com a definição em relação ao caso Canindé, a única alteração em relação ao time que empatou em casa com o CRB-AL por 3 a 3 será o retorno do volante Amaral, que cumpriu suspensão. Assim, Cristian retorna para o banco de reservas. O objetivo da equipe é continuar somando pontos para que o time siga entre os oito primeiros colocados. No momento, o Paulista soma 17, em sexto lugar. No último coletivo realizado visando a partida desta sexta-feira, uma visita ilustre animou as dependências do estádio Jaime Cintra. O volante tetracampeão Mauro Silva, do Deportivo La Coruña, acompanhou o trabalho até o fim para falar com o amigo Vágner Mancini, dos tempos das categorias de base do Guarani. O mais animado foi o volante Maurício, fã do jogador. "Somos amigos desde que nos conhecemos no Guarani, há muito tempo atrás. Agora que ele está no Brasil resolveu vir me visitar. Fico muito feliz e acho que pode transmitir uma motivação a mais aos meus jogadores", disse Mancini.