Já sem Giovanni Augusto e André, Atlético-MG define relacionados para estreia O técnico Diego Aguirre anunciou neste sábado a lista de jogadores relacionados do Atlético-MG para a estreia do Campeonato Mineiro diante do Uberlândia, neste domingo, fora de casa. Como já era esperado, o meia Giovanni Augusto e o atacante André, que negociam a saída do clube, ficaram de fora da convocação.