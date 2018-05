Já sem Pedro Geromel, Grêmio pega lanterna Paraná para manter boa fase

Desfalcado de jogadores importantes e cansado em razão da sequência apertada de jogos, o Grêmio vai até Curitiba para visitar o Paraná neste domingo, às 16 horas, no estádio Durival Britto. A partida contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, válido pela sexta rodada, seria a última do zagueiro Pedro Geromel antes de se apresentar à seleção brasileira.

O zagueiro, aliás, ganhou na última sexta-feira uma placa da diretoria gremista em homenagem à convocação. Nesta segunda, ele e os demais convocados - com exceção de Marcelo, Casemiro e Roberto Firmino, que disputam a final da Liga dos Campeões da Europa - se apresentam ao técnico Tite na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde a seleção dará início à preparação para a Copa do Mundo da Rússia. Por isso, ele foi liberado e nem mesmo treinou no sábado.

O time gaúcho vem de um empate sem gols no clássico contra o Internacional e soma oito pontos. Precisa do triunfo para se manter entre os primeiros colocados e manter a boa fase na temporada.

Após poupar boa parte dos titulares na vitória contra o Monagas, na Venezuela, na última terça-feira, pela Copa Libertadores, o técnico Renato Gaúcho tem problemas para voltar a escalar os titulares. Luan e André estão confirmados e, recuperados de problemas físicos, o lateral-direito Leo Moura, o zagueiro Paulo Miranda e o centroavante Hernane participaram normalmente das últimas atividades e devem estar no banco de reservas.

Lesionados, o volante Arthur e o atacante Everton foram a campo nos últimos treinamentos, mas apenas para correr ao redor das quatro linhas e seguem fora. Em processo final de recuperação de uma grave lesão sofrida ainda no ano passado, o meia Douglas trabalhou normalmente, mas ainda não será desta vez que voltará aos gramados.

Alisson, que seria o substituto de Everton, é outro desfalque confirmado. O atacante se machucou no último confronto na Venezuela e tem previsão de retorno de um mês. Com as ausências, Renato Gaúcho deve ter um time que privilegia mais o toque de bola, com as entradas de Jailson e Cícero.

O centroavante Jael se recuperou de desconforto muscular na coxa direita, mas voltou a sentir dores no treinamento da última sexta-feira e não é presença garantida na lista de relacionados.