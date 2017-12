Jabaquara é campeão paulista da B3 O Jabaquara conquistou o título paulista da Série B3 - sexta divisão estadual -, mesmo perdendo a invencibilidade no campeonato. A Portuguesa B venceu o jogo realizado neste sábado à tarde na Vila Belmiro, por 3 a 2, mas não impediu o título do Jabaquara, que tinha vencido a primeira partida da final por 4 a 0, no Canindé. Os dois times garantiram o acesso para a Série B2 em 2003. O time do Jabaquara é formado por jogadores das divisões de base do Santos. "Acho que vários destes meninos podem vestir a camisa do Santos", avisou o técnico da equipe, Márcio Fernandes. Até a final deste sábado, o Jabaquara estava invicto há 22 jogos. Mas a derrota não apagou a sua brilhante campanha, com 18 vitórias e cinco empates no campeonato da Série B3. Seu ataque marcou 65 gols, enquanto a defesa sofreu apenas 16. O atacante Jerri foi o artilheiro da competição, com 19 gols, ao lado de Laécio, do Grêmio Barueri. O jogo deste sábado foi muito equilibrado. Renato abriu o placar para a Lusa, logo no primeiro minuto. O time santista virou com Fernando e Jerri, enquanto Bruno empatou ainda no primeiro tempo. O gol da vitória da Portuguesa saiu aos 43 minutos do segundo tempo, com Vinícius.