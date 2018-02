Jacareí goleia Joseense por 6 a 0 O grande destaque da última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série B2 foi o time de Jacareí. Em casa, o time foi implacável contra o rival Joseense, goleando por 6 a 0. A vitória manteve o Jacareí na liderança do Grupo 3, agora com 14 pontos, quatro a mais do que o Serra Negra, vice-líder com 10 pontos após empatar sem gols com o Campinas, na estréia do ex-craque Careca. No Grupo 1, a Assisense venceu o agora vice-lanterna Tanabi e se isolou na ponta do com 15 pontos, três a mais que Penapolense e Osvaldo Cruz, que empataram por 2 a 2. O Prudentino manteve a boa seqüência e venceu o Garça, por 1 a 0, se aproximando da zona de classificação. Pelo Grupo 2, Lençoense e Grêmio Catanduvense venceram, chegando aos 14 pontos e tomaram a liderança do Ginásio Pinhalense, que tropeçou contra o Pirassununguense, empatando por 1 a 1. O São Vicente goleou o ex-líder Taboão da Serra por 4 a 2 jogando fora de casa e se tornou o líder do grupo com 15 pontos, um a mais que o Itararé, que também venceu e deixou o Taboão na terceira colocação, com os mesmos 14 pontos. Confira os resultados da rodada: Assisense 1 x 0 Tanabi; Prudentino 1 x 0 Garça; Osvaldo Cruz 2 x 2 Penapolense; SEV 2 x 0 Santacruzense; Ginásio Pinhalense 1 x 1 Pirassununguense; Radium 1 x 2 Guarani Sumareense; Palmeirinha 0 x 2 Lençoense; Lemense 1 x 3 Grêmio Catanduvense; Jacareí 6 x 0 Joseense; Campinas 0 x 0 Serra Negra; Guaçuano 3 x 1 Águas de Lindóia; Jabaquara 0 x 1 Itararé; Guarujá 1 x 1 Barcelona; Osasco 1 x 1 AD Guarulhos e Taboão da Serra 2 x 4 São Vicente.