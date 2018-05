Jackson Caucaia sobre proposta do Palmeiras: 'Seria uma boa'

SÃO PAULO - Um dos destaques do Ituano no Campeonato Paulista, o meia Jackson Caucaia já tem seu nome comentado como possível reforço em alguns clubes do futebol brasileiro. Um dos maiores interessados é o Palmeiras, que deve formalizar uma proposta para o jogador nos próximos dias. Enquanto se prepara para a decisão do estadual contra o Santos, o atleta sonha.

"Não chegou nada para mim (sobre o interesse do Palmeiras). Pelo que sei, as coisas devem se resolver depois do campeonato e se realmente pintar uma proposta, seria uma boa. Estamos trabalhando para isso e espero que não só eu como todo mundo do time possa ir para um time grande", disse Caucaia, que já defendeu o Atlético-MG e também pode jogar de volante.

O jogador foi um dos destaques da vitória sobre o Santos, no último domingo, e na partida contra o Palmeiras, na semifinal. Ele encabeça uma extensa lista de atletas que apareceram bem no Campeonato Paulista e que interessam ao Alviverde. Além dele, outro jogador do Ituano que está nos planos do time alviverde é o zagueiro Anderson Salles e o atacante Rafael Silva.

Apesar do discurso de Caucaia, a ordem no Ituano é concentrar as forças apenas na partida contra o Santos, domingo, no Pacaembu. "Esse campeonato pode mudar a nossa vida", assegurou o animado jogador, que junto com seus companheiros, se reapresentou na manhã desta terça-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu, após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, domingo, pelo primeiro jogo da final do Paulistão.