Jackson deixa Fluminense em alerta Com o objetivo de se manter entre os seis primeiros colocados do Torneio Rio-São Paulo, o Fluminense enfrenta neste sábado o Etti Jundiaí, às 16h, no estádio Jaime Cintra. O time será o mesmo que venceu por 2 a 1 a Ponte Preta, na última rodada da competição. O volante Jorginho e o meia Bismarck ficam no banco de reservas como opções do técnico tricolor, Oswaldo de Oliveira. O treinador ainda está cauteloso em relação à formação com Bismarck no meio-campo e o meia Roger deslocado para o ataque. "Nenhum esquema novo agrada no primeiro treino", disse Oliveira. A tendência é a de que o treinador teste a nova formação no segundo tempo. Outra novidade no banco de reservas do Fluminense é o volante Fabinho, que renovou contrato durante a semana. Oliveira pediu atenção na marcação e cautela a seus jogadores nesta partida. Ele lembrou que Corinthians, Vasco e São Paulo empataram com a equipe de Jundiaí. Além disso, o treinador destacou o meia Jackson como sendo um atleta "perigoso". "Também conheço o Vágner Mancini, que é um ótimo jogador e tem experiência", considerou Oliveira. "Mas o Jackson merece toda a nossa atenção."