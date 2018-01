Jackson desiste e Ituano traz Juliano O meia Jackson não vai mais reforçar o Ituano no Supercampeonato Paulista, no confronto com o Corinthians. O próprio jogador rejeitou a proposta do clube por considerar que precisaria de alguns dias para entrar em forma, deixando a diretoria livre para contratar outro reforço. Com isso, nesta quarta-feira o meia Juliano, um dos destaques do União São João no Campeonato Paulista da Série A1, foi apresentado como novo reforço da equipe. Outro jogador que também reforçará o elenco do Ituano é o meia-atacante Caio, que estava emprestado ao Rio Preto, que disputou a Série A2. "Vamos manter a unidade do grupo. Isso é o mais importante", afirmou o técnico Ademir Fonseca. ?Vamos dar moral para os jogadores que foram campeões." O meia Jackson ainda pertence à Parmalat e disputou o Torneio Rio-São Paulo pelo Etti Jundiaí. "Ele próprio me disse que está parado há um mês e que não estaria em forma em menos de 10 dias. Não podemos esperar", revelou o empresário Oliveira Júnior, que administra o futebol do Ituano. O primeiro jogo contra o Corinthians será domingo, às 16 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O segundo está confirmado para acontecer em São Paulo, no dia 26. Os 18 mil ingressos serão colocados à venda nesta quinta-feira, a partir das 9 horas, nas bilheterias do estádio do Ituano.