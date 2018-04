Jackson e Josimar treinam entre os titulares no Inter O técnico Dunga definiu nesta sexta-feira a equipe titular do Internacional para o jogo-treino com o Flamengo de São Valentim, em Gramado, que será realizada neste sábado, e manteve a base do coletivo de quinta. As novidades da equipe são o zagueiro Jackson, improvisado na lateral direita, e o volante Jackson.