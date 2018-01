Jackson estréia no Coritiba em Caxias O meia Jackson, que estava no Ituano, chegou segunda-feira a Curitiba, agradou o técnico Paulo Bonamigo e neste domingo estréia no time do Coritiba, que enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul (RS). "Ele é um líder nato, que vai dar mais tranqüilidade aos nossos jogadores de frente", espera Bonamigo. O Coritiba busca a reabilitação, depois de ter perdido por 1 a 0, em casa, para o Internacional. "Se quiser estar na turma da frente tem que somar pontos", diz o técnico. Bonamigo alertou os jogadores sobre a importância de ter equilíbrio emocional, sobretudo em estádios como o Alfredo Jaconi. "A torcida fica em cima do campo, a pressão é grande", afirma. Com a entrada de Jackson, a expectativa é que os atacantes voltem novamente a balançar as redes adversárias. Nos dois jogos do Brasileiro, o Coritiba fez apenas um gol, contrastando com o Paranaense, quando a média ficou em 2,4 gols por partida. O jogador entra no lugar de Pepo, que tem características mais defensivas.