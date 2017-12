Jackson Follmann terá alta de hospital de Chapecó na terça-feira

A diretoria do Hospital Unimed Chapecó comunicou nesta segunda-feira que o goleiro Jackson Follmann deverá ter alta médica na manhã de terça-feira. Está agendada, inclusive, uma entrevista coletiva às 11 horas com o goleiro da Chapecoense e alguns dos médicos que o assistiram nos 37 dias em que esteve internado no hospital em Chapecó.

Follmann é o único dos sobreviventes que continua internado 55 dias após o acidente aéreo que matou 71 pessoas na Colômbia. Ele teve a perna direita amputada abaixo do joelho, perdeu um osso do tornozelo esquerdo que vai limitar os movimentos do pé e passou por uma cirurgia cervical.

A expectativa é de que Follmann seja liberado pelo médicos para assistir à partida entre Brasil e Colômbia, quarta-feira, no Engenhão. Toda a renda líquida do amistoso será repassada à Chapecoense, que a utilizará o dinheiro para indenizar os familiares dos jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes.

O goleiro esteve sábado na Arena Condá, onde acompanhou o amistoso entre Chapecoense e Palmeiras. A partida terminou empatada por 2 a 2 e foi a primeira disputada pelo time catarinense desde o acidente na Colômbia.