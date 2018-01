Jackson reforça Ituano no domingo Campeão paulista de 2002, o Ituano deve ganhar um importante reforço para a disputa do Superpaulistão, a partir de domingo, contra o Corinthians. É o meia Jackson, que deve ter sua documentação regularizada até o final de semana junto à Federação Paulista de Futebol. Esta contratação foi confirmada pelo empresário Oliveira Júnior, que é procurador do meia revelado pelo Sport Recife. Ele depois passou por Palmeiras, Cruzeiro-MG, Internacional e, recentemente, disputou o Torneio Rio-São Paulo pelo Etti Jundiaí. "É uma posição que estamos carentes", comentou Oliveira, descartando qualquer outra contratação. Nesta terça-feira à tarde, Oliveira Júnior já representa o clube numa reunião para definir detalhes sobre o Superpaulistão, que tem caráter amistoso e reúne, além do Ituano, os três primeiros colocados do Rio-São Paulo: Corinthians, Palmeiras e São Paulo. O jogo entre Ituano e Corinthians já está definido para domingo, às 16 horas, mas ainda com local indefinido. Os dirigentes de Itu esperam que seja no estádio "Novelli Junior" para que o clube possa, oficialmente, receber o troféu e as faixas de campeão paulista diante de sua torcida. Na quarta-feira, outro compromisso para o dirigente. Ele representará o campeão na reunião da Liga Rio-São Paulo, já visando a edição de 2003. O Ituano ganhou, dentro de campo, a vaga do Guarani, que teve a pior campanha entre os paulistas na atual temporada. O título paulista também ampliou os planos do clube para o segundo semestre. Com vaga assegurada no Campeonato Brasileiro da Série C, o Ituano espera lutar pelo título. Antes disso, porém, o time deverá fazer uma excursão para a Europa, entre junho e julho.