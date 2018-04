Jackson vai reforçar o Etti Jundiaí O meia Jackson é o novo reforço do Etti Jundiaí para a disputa do Torneio Rio-São Paulo. O anúncio foi feita na manhã desta quinta-feira pela diretoria do clube. Aos 28 anos, Jackson chega ao Etti principalmente pelo fato de seus direitos federativos pertencerem à Parmalat, multinacional italiana que administrará o futebol do clube até o final do ano. Jackson iniciou sua carreira no Sport Recife, sendo negociado em seguida com a Parmalat e emprestado ao Palmeiras. Depois ainda passou pelo Cruzeiro e disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Internacional, de Porto Alegre. "O Jackson é um jogador de grande qualidade técnica e que vai ajudar bastante o Etti Jundiaí. Ele se adequou ao patamar estabelecido pela diretoria e assinou contrato até o final do Torneio Rio-São Paulo", garantiu o gerente de futebol do Galo, Wilson Coimbra. A estréia de Jackson com a camisa do Etti ainda não tem data marcada. A previsão é que o jogador esteja à disposição do técnico Giba para a partida contra o Vasco, dia 9 de fevereiro.