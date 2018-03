Jackson: velocidade faz a diferença O arranque do meia Jackson, do Coritiba, que, domingo, saiu embalado de seu campo, passou por vários jogadores do Paysandu, foi perseguido e não alcançado por outros, e, após percorrer 42,44 metros, chegou à área adversária para fuzilar o gol de Carlos Germano, não é novidade para esse nômade do futebol. Em 1998, quando jogava pelo Sport, de Recife (PE), ele lembra que fez uma jogada semelhante contra o Botafogo (RJ). "(A velocidade) é uma característica minha", afirma. A idade - 30 anos a serem completados em julho - não é problema para ele. "O treinamento é bastante forte e a equipe está bem preparada", acentua. Esse foi o primeiro gol do meia pelo Coritiba. Ele já foi artilheiro do Internacional no Brasileiro de 2001, com 10 gols. Conhecido do técnico Carlos Alberto Parreira, sob o comando de quem jogou no Inter, ele ainda espera ter chance na seleção brasileira. "É uma esperança que nunca vai morrer", afirma. Revelado pelo Maranhão Atlético Clube em 1993, já passou por 11 equipes antes do Coritiba. "Onde vou sempre levo a família", diz ele, que tem dois filhos. O Coritiba já tinha tentado contratá-lo anteriormente para ter um ponto de equilíbrio no meio-de-campo. Conseguiu no início de abril. "A amizade é muito grande, o que me deixa bem à vontade", elogia. Seu contrato termina no fim do campeonato, mas ele pode ficar. "Me adaptei muito bem aqui", diz.