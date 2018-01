Jader Barbalho faz lobby pelo Remo O presidente do Senado Jader Barbalho (PMDB-PA) está fazendo um lobby junto à CBF para incluir, ainda neste ano, o Remo na Série A do Campeonato Brasileiro. O senador paraense, que vem sendo acusado de envolvimento em negócios irregulares da Sudam (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia), manteve contato com presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Os argumentos vão desde a campanha do time na Copa João Havelange, na qual chegou às oitavas-de-final, ao fato de a região Norte não ter um representante na primeira divisão do futebol do País. O problema de o time contar com um estádio para apenas 18 mil torcedores em Belém seria resolvido, no entender de Jader, com a utilização em jogos contra times grandes do estádio de Santarém, que tem quase o dobro da capacidade. O senador diz que Teixeira prometeu analisar o pedido e que os dois voltam a conversar na segunda-feira.