Jadílson chega amanhã para o Flu Enquanto tenta manter o atacante Romário e busca solução para quitar os salários atrasados de vários jogadores, a diretoria do Fluminense definiu a contratação do lateral-esquerdo Jadílson, que na temporada passada defendeu o Consa dole Sapporo, do Japão. A negociação foi confirmada no final da tarde pelo empresário Wilson Gottardo, ex-zagueiro do Flamengo e Botafogo-RJ. Jadílson é alagoano, tem 25 anos, e já passou por vários clubes paulistas, como Portuguesa, Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. Ele será apresentado nesta quarta-feira ao técnico Renato Gaúcho, no estádio das Laranjeiras.