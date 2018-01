Jadílson interessa a Vasco e Palmeiras Destaque no Guarani durante o primeiro semestre e depois de uma passagem pelo futebol japonês no segundo, o lateral-esquerdo Jadílson espera definir ainda nesta semana sua permanência no Brasil. O Vasco e o Palmeiras já demonstraram interesse em contratá-lo. A prioridade é do Vasco, que pode confirmar a contratação nos próximos dias, depois dos contatos que já tem feito com Wilson Gottardo, ex-zagueiro e agora procurador de Jadílson. O lateral de 24 anos passa férias em Maceió.