Jadson admite que Brasileirão está 'nas mãos' do Corinthians

Com sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, o meia Jadson admitiu nesta terça-feira que se o Corinthians não for campeão será uma "tragédia". Restando dez rodadas para o fim da competição, o meia afirmou ainda que o título está "nas mãos" do Corinthians.

"A gente está bem focado no que quer, não podemos deixar escapar essa oportunidade. Com certeza, se perder esse campeonato, deixar escapar, será uma tragédia", disse Jadson.

O Corinthians lidera o Brasileiro com 60 pontos. O segundo colocado é o Atlético-MG, que tem 53. Pelas contas de Tite, mais 15 pontos seriam suficientes para o time ser campeão. "Todos os jogos são importantes. Faltam 10 rodadas e o campeonato está nas nossas mãos. Temos de continuar da mesma forma para não deixar escapar", disse.

O Corinthians volta a campo no domingo, quando enfrenta a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Apesar do favoritismo do Corinthians, Jadson prega cautela.

"Nossa equipe tem os pés no chão, o grupo é unido. O Tite cobra para que a empolgação não tome conta. Ansiedade pode existir, mas só vamos poder comemorar ou levantar a taça quando deixarmos o Atlético-MG para trás. Para muito o campeonato está terminando, mas ainda falta uma longa jornada", comenta.