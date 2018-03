Jadson é relacionado e deve reestrear pelo Corinthians contra o Brusque

A reestreia de Jadson poderá ser a grande atração do Corinthians na partida da próxima quarta-feira contra o Brusque, válida pela segunda fase da Copa do Brasil. O meia, de volta ao clube após passagem pelo futebol chinês, foi relacionado pelo técnico Fábio Carille para o duelo no interior de Santa Catarina.

Jadson foi um dos destaques do Corinthians na conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2015, sendo negociado no início do ano seguinte com o chinês Tianjian Quanjian. Após passar 2016 no futebol asiático, teve a sua contratação oficializada pelo Corinthians no início de fevereiro.

Desde então, vinha treinando para melhorar o seu condicionamento físico e ficar à disposição de Carille. Agora, ele foi relacionado para encarar o Brusque. Mas embora o treinador não tenha dado uma indicação sobre a escalação corintiana no treinamento desta segunda-feira, a tendência é de que Jadson inicie o confronto no banco de reservas.

A outra novidade na lista de relacionados do Corinthians é o atacante Pedrinho, um dos destaques do time de juniores na conquista do título da Copa São Paulo, mas que não foi inscrito no Campeonato Paulista. Porém, na Copa do Brasil, poderá ser aproveitado e fazer a sua estreia entre os profissionais.

O meia Rodriguinho, que se contundiu no clássico com o Palmeiras, segue desfalcando o Corinthians, assim como ficam de fora Marlone e Marquinhos Gabriel, todos lesionados, e o lateral-esquerdo Moisés, suspenso.

Livre de lesão, o meia Giovanni Augusto voltou a ser relacionado no Corinthians. A situação é a mesma do lateral-direito Fagner e do zagueiro Balbuena, poupados contra o Mirassol e que agora estão de volta ao time.

O Corinthians passou na primeira fase da Copa do Brasil pela mineira Caldense e agora precisa bater o Brusque para se garantir na terceira etapa do torneio nacional - empate leva a definição do time classificado para os pênaltis.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para o duelo com o Brusque:

Goleiros: Cássio, Caíque e Matheus Vidotto.

Zagueiros: Balbuena, Pablo, Pedro Henrique e Vilson.

Laterais: Fagner, Guilherme Arana e Léo Príncipe.

Meio-campistas: Fellipe Bastos, Gabriel, Giovanni Augusto, Jadson, Marciel, Maycon e Paulo Roberto.

Atacantes: Jô, Kazim, Léo Jabá, Pedrinho e Romero.