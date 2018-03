Jadson espera que a torcida do Corinthians troque 'balada' por jogo

Principal contratação da temporada, Jadson foi apresentado pelo Corinthians nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, e terá mais uma celebração para ser feita no sábado, antes da partida contra o Santo André, sábado, às 21h, na Arena Corinthians. O horário atípico faz com que o jogador brinque com a situação para convidar o torcedor a comparecer no estádio.

"Vai ser importante a presença dos torcedores, como sempre foi. A torcida tem que prestigiar, pois é o 12º jogador. Vai ser bacana e estarei lá para ajudar a torcer pelo grupo. Toma que vocês (torcedores) deixem a baladinha para prestigiar o nosso Timão", brincou.

Bem humorado e aliviado, após semanas de negociações, Jadson disse que o torcedor precisa ser corajoso para sair de casa e ver o time, não pela questão técnica, mas pela beleza dos jogadores. "Tem que ser guerreiro. Cheguei aqui (no CT Joaquim Grava) e vi o pôster do time de 2015, que era bem mais bonito do que o time deste ano. Naquele time tinha uns caras bonitos, está vendo um aqui? (apontou para si)", disse.

O Corinthians não deve promover uma grande festa pelo jogador. A ideia é que ele entre no gramado cerca de 30 minutos antes da partida para ser saudado pelos torcedores. Como não atua desde novembro, o meia precisará de mais um tempo de treinamentos para ter condições de jogo. A expectativa é que ele precise de pelo menos 30 dias para poder reestrear pela equipe.