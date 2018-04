Jadson fica fora do banco do São Paulo em estreia

SÃO PAULO - O meia Jadson ficará fora até do banco de reservas na partida de estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. Neste sábado, o técnico Muricy Ramalho divulgou a lista de 18 jogadores relacionados para o duelo com o Bragantino, domingo, em Bragança Paulista, e não o incluiu.

Jadson perdeu espaço no Morumbi depois da chegada de Muricy, em setembro. Titular com o antecessor Paulo Autuori, ele viu sua participação diminuir sob o comando do novo técnico. E agora ele começará a temporada 2014 fora até do banco de reservas, onde estará Cañete, primeira opção, ao menos contra o Bragantino, para substituir o titular Paulo Henrique Ganso.

Assim como Jadson, outro jogador que está fora da lista de relacionados do São Paulo para a estreia no Campeonato Paulista é o zagueiro Edson Silva. Além deles, os lesionados Rafael Toloi (virose), Fabrício (contratura na panturrilha esquerda) e Lucas Evangelista (entorse no tornozelo esquerdo) não seguirão para Bragança Paulista.

O São Paulo está em regime de concentração em Cotia e segue na noite deste sábado para Atibaia, onde ficará hospedado até momentos antes da sua estreia no Campeonato Paulista.

Confira a lista de jogadores relacionados do São Paulo:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis.

Laterais: Luis Ricardo, Douglas e Reinaldo.

Zagueiros: Rodrigo Caio, Antonio Carlos, Paulo Miranda e Roger Carvalho.

Meio-campistas: Denilson, Wellington, Maicon, Paulo Henrique Ganso, João Schmidt e Cañete.

Atacantes: Luis Fabiano, Ademilson e Osvaldo.