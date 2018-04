Jadson revê Londrina e aprova teste para o São Paulo

SÃO PAULO - O amistoso desta quarta-feira contra o Londrina, às 19h15, no Estádio do Café, servirá para preparar o São Paulo visando a estreia no Campeonato Brasileiro e também marcará um reencontro para Jadson. O meia nasceu na cidade do interior do Paraná e comemorou a chance de atuar perto dos seus familiares e amigos de infância.

"Joguei poucas vezes oficialmente no Estádio do Café, mas conheço bem. Londrina tem muitos torcedores são-paulinos e, como dificilmente grandes equipes têm jogado lá, acredito que estará cheio", afirmou Jadson. "Vai ser gostoso esse jogo. É bom poder reencontrar a família e os amigos que deixei lá. Tenho certeza que o Café estará lotado e ambas as torcidas poderão prestigiar a partida", completou.

Jadson acredita que o Londrina será um bom teste para o São Paulo. O meia lembrou que o adversário fez boa campanha no Campeonato Paranaense. ""Eles estão na Série D do Campeonato Brasileiro, mas o time é qualificado. Este ano, foram campeões do Interior e lideraram a primeira fase do Paranaense. Será um bom teste para o segundo semestre", disse.

Após o amistoso com o Londrina, o São Paulo retornará para a capital paulista, onde fará a etapa final de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, a equipe vai enfrentar a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 16 horas.