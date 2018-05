Jael marca dois e Joinville derrota o Paraná por 3 a 2 pela Série B

CURITIBA - Os artilheiros Giancarlo e Jael travaram um duelo particular nesta sexta-feira e, com dois gols cada um, assumiram a artilharia do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas quem deixou o gramado do estádio Durival de Britto, em Curitiba, comemorando foi o "Cruel", que contribuiu para a vitória do Joinville sobre o Paraná por 3 a 2, pela segunda rodada.

Apesar de não conseguir manter os 100% de aproveitamento - havia vencido o Sampaio Corrêa por 2 a 0, -, o Paraná continua entre os melhores, em terceiro lugar com três pontos. A mesma pontuação tem o Joinville, que fez sua "estreia" na Série B. Na primeira rodada, a Portuguesa abandonou o gramado da Arena Joinville aos 16 minutos do primeiro tempo alegando ter uma liminar que a colocava na elite do Brasileirão.

O primeiro tempo foi bastante movimentado. Na base do contra-ataque, o Joinville saiu na frente aos 10 minutos, quando Edigar Júnio invadiu a área, ganhou a dividida com o goleiro e tocou para o gol vazio. Em lance parecido, Jael recebeu por trás da zaga e chutou de primeira, no cantinho do goleiro, marcando o segundo dos visitantes.

A torcida do Paraná pediu raça e foi atendida aos 31 minutos. Paulinho cruzou rasteiro e Giancarlo apenas completou. A dupla garantiu o empate para os donos da casa seis minutos depois. Paulinho cruzou pelo alto e Giancarlo cabeceou no ângulo de Ivan.

Logo aos cinco minutos do segundo tempo, Jael aproveitou cobrança de falta, se antecipou ao goleiro e cabeceou para o fundo das redes. Pressionado, o Paraná errava muitos passes e na base do abafa teve chance de empatar com Paulinho, mas Ivan salvou. Aos 40, Tartá entrou forte em cima do adversário e foi expulso direto. Com um a mais, o time da casa tentou pressionar, sem sucesso.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta, pela terceira rodada. O Paraná vai ao Recife para enfrentar o Santa Cruz, às 21 horas, no estádio do Arruda. O Joinville recebe o Icasa, às 19h30, na Arena Joinville.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 2 x 3 JOINVILLE

PARANÁ - João Ricardo; Rodrigo Mann, Brinner, Anderson Rosa e Breno; Edson Sitta, Cambará (Rodrigo Celeste), Lúcio Flávio (Bismarck) e Juliano Mineiro (Carlinhos); Paulinho e Giancarlo. Técnico: Claudinei Oliveira.

JOINVILLE - Ivan; Murilo, Bruno Aguiar, Rafael e Bruno Costa; Naldo, Washington (Hygor), Wellington Saci (Tartá) e Marcelo Costa (Franco); Edigar Junio e Jael. Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Edigar Júnio, aos 10, Jael, aos 21, e Giancarlo, aos 32 e aos 37 minutos do primeiro tempo; Jael, aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edson Sitta, Paulinho e Carlinhos (Paraná); Washington, Hygor, Naldo, Rafael, Ivan e Bruno Aguiar (Joinville)

CARTÃO VERMELHO - Tartá (Joinville).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

RENDA - R$ 42.345,00.

PÚBLICO - 2.717 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).