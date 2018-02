Jael marca dois e sai machucado na vitória do Grêmio em jogo-treino

Um dia depois de perder para o Cruzeiro pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio encerrou oficialmente neste domingo sua pré-temporada. No CT Presidente Luiz Carvalho, os reservas do time tricolor receberam o Ypiranga para o um jogo-treino e venceram por 3 a 2, com dois gols de Jael e o outro de Alisson.

O técnico Renato Gaúcho levou a campo um time reserva, sem os atletas que jogaram no sábado à noite. O Grêmio atuou com: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Bressan, Paulo Miranda e Marcelo Oliveira; Michel, Thaciano (Kaio), Ramiro (Lucas Poletto), Lima (Thonny Anderson) e Alisson (Dionathã); Jael (Vico).

Jael foi o responsável por abrir o placar, ao aproveitar cruzamento na medida de Leonardo Gomes pela direita. Dois minutos depois, em rápido contra-ataque, o centroavante foi lançado em velocidade e driblou o goleiro antes de empurrar para a rede. O problema é que ele levou uma pancada na perna esquerda no lance e precisou ser substituído por Vico. O jogador deverá ser reavaliado nos próximos dias.

Mesmo sem Jael, o Grêmio marcou o terceiro pouco depois, com Alisson, que escorou de cabeça outro cruzamento vindo da direita. Na etapa final, o time tricolor realizou algumas substituições e o Ypiranga aproveitou para reagir e marcar dois gols na sequência, mas parou por aí.

O Grêmio teve a pré-temporada estendida por causa da participação no Mundial de Clubes no fim de dezembro, que fez com que a volta dos jogadores das férias fosse adiada. A estreia do time principal aconteceu no sábado e, com a derrota, a equipe ocupa a vice-lanterna do Campeonato Gaúcho, com apenas um ponto após cinco rodadas.