Jael rompe ligamento do joelho e desfalcará o Grêmio por seis meses

A fase do Grêmio não é mesmo boa no que diz respeito a lesões. Nesta sexta-feira, o clube gaúcho perdeu mais um jogador devido a um grave problema físico: o atacante Jael, que foi diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito e terá que passar por cirurgia.

O Grêmio informou que o Jael foi submetido a um exame de ressonância magnética que constatou a ruptura. Ele será submetido a cirurgia nos próximos dias e a previsão de afastamento é de cerca de seis meses.

Esta é a segunda ruptura de ligamento no joelho sofrida por um jogador do Grêmio neste mês. No último dia 8, o meia Douglas sofreu a mesma lesão, mas na perna esquerda, e também precisou ser submetido a cirurgia.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O time gaúcho, aliás, tem sofrido bastante com problemas físicos, principalmente em seu setor ofensivo. Além de Douglas e Jael, Beto da Silva, Pedro Rocha, Luan, Maxi Rodríguez e Fernandinho sofreram lesões recentemente. A lista ainda tem o lateral Edílson.

Com contrato somente até o fim do ano, Jael fez apenas três partidas pelo Grêmio, sem marcar nenhum gol. As baixas no ataque só serão minimizadas por causa da chegada de Lucas Barrios, que deixou o Palmeiras e acertou com o clube gaúcho.