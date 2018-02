Jaguares sai na frente no Grupo B da Interliga mexicana O Jaguares, de Chiapas, saiu na frente no Grupo B do Torneio Interliga, que dará duas vagas para times mexicanos na edição deste ano da Copa Libertadores da América. Com gols de Ulises Mendivil e Walter Fretes, o Jaguares derrotou o Morelia por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, em Houston (EUA), pela primeira rodada da chave. Fernando Arce, num chute de fora da área, marcou o gol do Morelia. Na outra partida do grupo, o América ficou no empate contra o Tecos por 1 a 1. Hugo Droguett marcou primeiro para o Tecos, mas o veterano atacante Cuauhtemoc Blanco empatou o confronto num belo gol de falta. Na próxima rodada, marcada para o domingo, em Frisco (EUA), o América enfrentará o Morelia e o Tecos jogará contra o Jaguares. Pelo Grupo A, que teve sua rodada inaugural disputada na quarta, Necaxa e Tigres saíram na frente contra Cruz Azul e Monterrey. Neste sábado, também em Frisco, os jogos serão Tigres x Cruz Azul e Necaxa x Monterrey. Os dois primeiros colocados de cada chave se classificarão para os duelos decisivos que indicarão mais dois representantes mexicanos na Libertadores.