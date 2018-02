Jailson está a uma partida de igualar marca de Leão no Palmeiras

Se o goleiro Jailson, do Palmeiras, mantiver a boa fase e passar mais um jogo sem perder, vai consolidar uma marca histórica significativa dentro do clube. Contra o Linense, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Paulista, ele pode chegar ao 28ª jogo seguido sem perder e atingir, assim, a quarta maior sequência história entre os goleiros da equipe.

Jailson pode igualar com 28 jogos a sequência de Emerson Leão, que entre 06/10/1974 e 12/03/1975 ficou a mesma quantidade de partidas sem perder. Das outras três séries de goleiros do Palmeiras, outras duas permanecem ao mesmo Leão, que é dono das duas maiores marcas: 34 jogos (entre 04/04/1973 e 18/11/1973) e a maior delas, 42 (de 05/12/1971 a 07/09/1972).

Se o atual titular do Palmeiras completar 28 jogos de invencibilidade, estará perto da terceira mais sequência da história. A marca é de 29 partidas e foi obtida pelo goleiro Velloso (23/01/1996 e 07/05/1996). Jailson tem 41 jogos disputados pelo clube e apenas uma derrota, sofrida em setembro de 2016 diante do Grêmio, em Porto Alegre, por 2 a 1, pela Copa do Brasil.

No sábado Jailson completou, inclusive, 500 dias sem perder. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, o goleiro comemorou a marca. "Tudo tem seu momento. Cheguei ao Palmeiras em 2014, quietinho, só treinando, ouvindo muita gente falando mal, e eu fiquei lá treinando quietinho. Hoje dou graças a Deus que posso estar mostrando meu potencial", disse.