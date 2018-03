Jailson, Melo e Dudu são denunciados no TJD e podem desfalcar Palmeiras

O goleiro Jailson, o volante Felipe Melo e o atacante Dudu foram denunciados nesta sexta-feira no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) de São Paulo e correm o risco de desfalcar o Palmeiras no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista.

+ 'Rescisão' é registrada no BID e Scarpa não pode mais jogar pelo Palmeiras

Os três serão julgados na segunda-feira por reclamação durante a derrota por 2 a 0 contra o Corinthians. Eles foram enquadrados no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (atitude contrária à ética ou disciplina) e podem pegar pena de uma a seis partidas. Jailson também foi incluso no artigo 254 (praticar jogada violenta).

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O lance que gerou a reclamação foi o pênalti que Jailson cometeu em Renê Júnior no segundo tempo. O árbitro demorou para assinalar a infração e revoltou os palmeirenses. Também foram convocados a prestar esclarecimento sobre o clássico o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, e o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos.

O Palmeiras visitará o Novorizontino neste sábado, às 19 horas, no jogo de ida das quartas de final do Paulistão. A volta está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque, e para essa partida o time alviverde pode entrar desfalcada dos três atletas.