Jailson promete homenagem para 'São Marcos' no domingo

Depois de substituir o ídolo Fernando Prass, o goleiro Jailson está próximo de conquistar um título pelo seu clube de coração, o Palmeiras. Além da taça, ele ainda poderá dar alegria para seu ídolo e amigo, o ex-goleiro Marcos. O titular palmeirense prometeu que vai fazer uma homenagem para o “São Marcos” após a conquista do título.

“Nós somos muito amigos e nos falamos sempre. Converso com ele direto. Tenho carinho grande. É um amigo e um parceiro. Ele me passa tranquilidade, me dá os parabéns após as partidas. Falta pouco para ser campeão. Se Deus quiser, quando formos campeões, eu vou fazer uma homenagem ao Marcão. Domingo todo mundo vai ver”, revelou o goleiro, sem dar maiores detalhes. Recentemente, Marcos postou nas redes sociais mensagens de apoio ao atual titular da meta alviverde, a quem ele chamou de “São Jailson.”

Outro amigo e companheiro de posição que tem demonstrado muita confiança em Jailson é Fernando Prass. Recuperado de uma cirurgia no cotovelo, ele chegou a ser relacionado para o jogo com o Botafogo, mas foi cortado do banco de reservas. Após a vitória sobre o Botafogo, ele subiu para o gramado e, com os olhos cheios de lágrimas, abraçou o amigo. “Agradeço muito por tudo que o Prass me ensinou desde que cheguei. É um grande professor e dedico a vitória para ele”, falou o emocionado Jailson.

O elenco do Palmeiras folga nesta segunda-feira e volta aos treinamentos na terça-feira. A comissão técnica chegou a estudar a possibilidade do time voltar a viajar para Atibaia, onde ficou concentrado por alguns dias antes de encarar o Botafogo, mas a tendência é que eles permaneçam na Academia de Futebol.