Jair busca 1ª vitória no América-MG O técnico Jair Pereira busca nesta quarta-feira, na partida contra o Pelotas, no estádio Independência, a sua primeira vitória no comando do América-MG. A equipe mineira também tenta sair da incômoda 12ª colocação (apenas 4 pontos ganhos) na Copa Sul-Minas. Desde que assumiu o time, Jair Pereira obteve um empate e uma derrota, mas espera que, com os reforços que estão chegando, o grupo reaja e possa ficar entre os classificados da Sul-Minas. "Estamos com quatro pontos em cinco partidas, mas ainda temos condições de chegar", garantiu o treinador. Dois dos reforços podem estrear já nesta quarta-feira: o lateral-esquerdo Wagner, ex-Palmeiras, e o atacante Robson. A definição, no entanto, fica para pouco antes do jogo.