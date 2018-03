Jair comemora força máxima no Santos para duelo de volta contra o Botafogo-SP

O Santos deve ter todos os titulares à disposição para o segundo confronto com o Botafogo, quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na primeira partida deste mata-mata, em Ribeirão Preto, os times empataram sem gols na noite do último domingo.

+ Jair Ventura admite que time do Santos sentiu o desgaste físico

"Contamos com todos os jogadores, não perdemos ninguém por lesão ou cartão. Esperamos não ter surpresa para ter força máxima. Convocamos a torcida, que fez uma festa linda no Pacaembu, e que faça na Vila para conseguirmos a classificação", disse Jair Ventura, se referindo ao duelo realizado no estádio municipal na última quinta-feira, onde o time santista contou com o apoio de quase 21 mil torcedores na vitória por 3 a 1 sobre o Nacional, do Uruguai, pela Copa Libertadores.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O treinador também ressaltou a dificuldade do Campeonato Paulista. Para ele, os clubes do Interior possuem equipes competitivas e uma estrutura diferenciada. Dos quatro grandes times do Estado, apenas o Palmeiras venceu (o Novorizontino) na primeira rodada das quartas de final - derrotou o Novorizontino por 3 a 0, em Novo Horizonte. São Paulo e Corinthians perderam para São Caetano e Bragantino, respectivamente, no Anacleto Campanella e no Pacaembu.

"Estou muito feliz por vir trabalhar em São Paulo. Muito diferente do Carioca, o investimento e os estádios são diferentes, a competitividade é bem maior. Tudo que me falaram (sobre o Paulistão), confirmo trabalhando", destacou o comandante.