Jair festeja 'batizado' na Vila e diz que Santos aliou performance a resultado

À frente do Santos desde o início do ano, o técnico Jair Ventura enfim conseguiu a sua primeira vitória como mandante. Na noite de quarta-feira, o time superou o São Caetano por 2 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o que levou o treinador a definir o jogo como um "batizado" na Vila Belmiro.

Antes desse duelo, o Santos havia decepcionado o seu torcedor com uma derrota para o Bragantino (1 a 0) no seu estádio e o empate com o Ituano (1 a 1) no Pacaembu. "Hoje (quarta-feira) foi o meu batizado, me senti com a Vila a meu favor. Sofri demais aqui antes, nunca havia vencido", afirmou.

Além da sequência ruim em casa, o Santos também vivia um jejum de três jogos sem vitórias no Paulistão. O triunfo, então, recolocou o time na liderança do Grupo D, com 11 pontos somados em sete rodadas.

O time teve novidades na escalação, com o retorno de Lucas Veríssimo ao sistema defensivo. Renato, com dores musculares, foi substituído por Alison, com Jean Mota sendo mantido no meio-campo, e Copete ganhando oportunidade no ataque, no lugar de Arthur Gomes.

Apesar das alterações e da irregularidade do time, Jair assegurou que não estava preocupado com a performance do Santos. Mas ele festejou por ver o bom desempenho em campo se transformando em uma vitória.

"É importante vencer. Nós conseguimos conciliar a performance com o resultado, algo que estava muito próximo em outros jogos. Não levamos sustos, criamos muito mais e o Helton (Leite, goleiro do São Caetano), que foi meu jogador, fez grandes defesas. Precisamos desse equilíbrio", disse o treinador.

Após triunfar diante do São Caetano, o Santos voltará a jogar no próximo domingo, quando vai enfrentar o São Paulo, no Morumbi, pela oitava rodada do Paulistão.